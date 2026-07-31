Londra: scambi negativi per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che mostra un decremento del 2,49%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di JD Sports Fashion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JD Sports Fashion rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,9291 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8999. L'equilibrata forza rialzista di JD Sports Fashion è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9583.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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