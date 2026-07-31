Londra: in calo Airtel Africa

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che presenta una flessione del 2,81%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Airtel Africa , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,275 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,395. Il peggioramento di Airtel Africa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,235.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```