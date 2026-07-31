Londra: in calo Airtel Africa
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che presenta una flessione del 2,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Airtel Africa, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,275 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,395. Il peggioramento di Airtel Africa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,235.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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