Madrid: risultato positivo per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto finanziario con sede in Spagna, in guadagno del 3,75% sui valori precedenti.
Il movimento di Unicaja Banco, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Unicaja Banco. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Unicaja Banco evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,418 Euro. Primo supporto a 3,318. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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