Madrid: risultato positivo per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' istituto finanziario con sede in Spagna , in guadagno del 3,75% sui valori precedenti.



Il movimento di Unicaja Banco , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' Ibex 35 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Unicaja Banco . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Unicaja Banco evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,418 Euro. Primo supporto a 3,318. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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