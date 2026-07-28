Lettura rialzista per International Paper
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Balza in avanti il produttore mondiale di carta ed imballaggi, tra i titoli dell'indice S&P-500, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,59%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su International Paper disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 42,41 USD, con stop loss stimato a quota 44,33 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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