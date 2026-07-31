New York: sell-off per Edison International
(Teleborsa) - A picco il distributore di elettricità, che presenta un pessimo -5,93%.
L'andamento di Edison International nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 76 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 72,97. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 71,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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