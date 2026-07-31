Reply, Intermonte alza target price con crescita più sostenuta e acquisizione negli USA

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 195 euro per azione (dai precedenti 187 euro) il target price su Reply , società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, confermando la raccomandazione "Buy".



"Non solo i risultati del secondo trimestre sono stati migliori del previsto (crescita organica dei ricavi dell'8% nonostante un confronto più difficile), ma il management si è mostrato sempre più fiducioso nella capacità del gruppo di convertire la domanda derivante dall'AI in ricavi grazie a un'offerta molto solida e innovativa - si legge nella ricerca - Oltre a ciò, Reply ha finalmente annunciato un'importante acquisizione negli Stati Uniti (circa 100 milioni di euro di fatturato annuo) nel settore ad alto potenziale governativo e della difesa".

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