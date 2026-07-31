Reply, Equita alza target price con risultati sopra le attese e outlook incoraggiante

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 130 euro
per azione (+4%) il target price
su Reply
, società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo dopo risultati sopra le attese
e outlook (qualitativo) incoraggiante.
Outlook: il tono del management è stato costruttivo, con la domanda descritta "forte ma selettiva"
. Dopo una crescita organica dell’8% nel 2Q, per il 3Q il management ha indicato di "non vedere ragioni per cui la società non dovrebbe continuare a riportare risultati sostanzialmente in linea con la performance attuale". Per quanto riguarda gli USA, il management in call ha annunciato il recente completamento di un’acquisizione in USA focalizzata su business governativo/difesa. La size è circa il 4% dei ricavi di gruppo (circa 100 milioni di euro), con una redditività non lontana dal gruppo. Consolidamento da metà luglio. Nessun dettaglio su multipli pagati (Equita ritiene circa 10x EV/EBIT).
"Reply sta continuando a overperformare il mercato di riferimento (organico M2HSD vs LSD) confermando la superiore qualità del business model/posizionamento, e con una execution sui margini più che solida - si legge nella ricerca - Riteniamo che set di risultati e una migliore capital allocation (buyback e ritorno all'M&A) siano positivi per il titolo che tratta ancora a valutazioni compresse
(circa 7x EV/EBIT e 12x P/E 2027)".