TradeLab, KT&Partners: valore assegnato da OPS di Metriks AI è inferiore al fair value

(Teleborsa) - KT&Partners ha affermato che, in tutti gli scenari, il valore implicito assegnato dall'OPS
di Metriks AI
a TradeLab
, società di business analytics e consulting quotata su Euronext Growth Milan, è inferiore al fair value di 4,08 euro
assegnato al titolo, su cui ha una raccomandazione "Add".
Il 29 luglio 2026, Metriks AI ha lanciato
un'offerta con un corrispettivo interamente basato su azioni: 0,667 nuove azioni Metriks per ogni azione TradeLab
. Sulla base del prezzo di chiusura ufficiale di Metriks a 3,20 euro del 28 luglio, ciò implica 2,13 euro per azione TradeLab e un corrispettivo complessivo massimo di 11,6 milioni di euro. Lo sconto implicito è di circa il 15% rispetto alla media di negoziazione recente di circa 2,50 euro. Il 30 luglio, i principali azionisti di TradeLab, tra cui i fondatori Massimo Viganò, Paolo Bertozzi, Luca Zanderighi e Luca Pellegrini, hanno firmato
un patto parasociale impegnandosi a non accettare l'offerta (rappresentando complessivamente 3,2 milioni di azioni, pari a circa il 58,7% del capitale sociale di TradeLab).
Lo stesso giorno, Metriks ha firmato un term sheet vincolante per l'acquisizione del 100% di Workgroup, controllato da Mare Engineering Group
. L'operazione attribuisce a Workgroup un valore azionario di 20 milioni di euro. Mare riceverà 18,9 milioni di euro: 7 milioni di euro in contanti, 1,01 milioni di euro in azioni Metriks di nuova emissione al prezzo di 4,50 euro e 10,89 milioni di euro in obbligazioni convertibili. WGS riceverà 1,1 milioni di euro in azioni Metriks, anch'esse al prezzo di 4,50 euro. Ipotizzando la piena accettazione dell'OPS, il completamento dell'accordo con Workgroup e l'adesione di Mare alla sua quota del 22,4% in TradeLab, KT&Partners stima che Mare deterrà dal 5% al ??10% di Metriks prima della conversione
, diventando così il secondo maggiore azionista
.
Gli analisti sottolineano che, poiché il rapporto di cambio OPS è fisso in termini di azioni (0,667x), il valore effettivamente riconosciuto a TradeLab è una funzione diretta del prezzo delle azioni Metriks. Secondo i termini divulgati nel comunicato stampa (scenario 1
), Metriks è valutata al suo prezzo di 3,20 euro pre-annuncio, il che implica 2,13 euro per azione TradeLab e un valore azionario implicito di 11,6 milioni di euro. Valutando TradeLab a 2,50 per azione euro (scenario 2
), il suo prezzo medio ponderato per i volumi degli ultimi mesi, che coincide con la chiusura pre-annuncio (28 luglio), si ottiene un prezzo delle azioni Metriks di 3,75 euro, sostanzialmente in linea con il prezzo di chiusura di 3,78 euro del giorno dell'annuncio (29 luglio), e si porta il valore implicito di TradeLab a 13,6 milioni di euro. Utilizzando come benchmark Metriks un prezzo di 4,50 euro (scenario 3
), lo stesso prezzo al quale emette azioni nella transazione parallela con Workgroup, il valore implicito di TradeLab salirebbe a 16,4 milioni di euro, ovvero 3 euro per azione.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)