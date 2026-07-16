Enpam, nuovi investimenti sull'Italia per 250 milioni di euro di cui 120 milioni per FNSI

(Teleborsa) - Il CdA dell'Enpam, l'ente di previdenza di medici e odontoiatri, ha approvato investimenti aggiuntivi sull'Italia per 250 milioni di euro.



"Con questa delibera continuiamo a investire sul nostro Paese con la diversificazione e la prudenza appropriate, mettendo a frutto i contributi dei medici e degli odontoiatri che qui svolgono l'attività professionale - dichiara il presidente Alberto Oliveti - Ogni euro investito nell'economia reale del Paese, dalle piccole e medie imprese quotate al venture capital fino all'abitativo, è un euro che lavora per garantire le pensioni future dei nostri iscritti".



La fetta più importante delle risorse, pari a 120 milioni di euro, sarà destinata al Fondo nazionale strategico indiretto (FNSI) che prevede un coinvestimento dello Stato tramite CDP. Altri 100 milioni verranno riversati su 10 fondi di venture capital attivi nell'economia reale italiana in settori che comprendono anche l'health care e il bio/pharma, consentendo alla cassa di raggiungere la soglia richiesta dall'articolo 33 della legge 193/2024 per continuare a beneficiare dell'esenzione fiscale sui rendimenti di tutti gli investimenti qualificati. I restanti 30 milioni saranno destinati all'immobiliare: 10 milioni sugli alloggi per studenti, 10 nel residenziale e altri 10 nell'abitativo per anziani. Il CdA ha anche ricevuto aggiornamenti sul cosiddetto Piano casa per valutarne i possibili profili di interesse.

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