Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Avanza il produttore di acciaio, che guadagna bene, con una variazione del 2,99%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ArcelorMittal rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di ArcelorMittal mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 54,81 Euro con area di resistenza individuata a quota 55,57. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 54,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```