AstraZeneca, FT: tratta con Bristol Myers Squibb per fusione da 400 miliardi di dollari

(Teleborsa) - L'azienda farmaceutica britannica AstraZeneca è in trattative per una fusione con la rivale statunitense Bristol Myers Squibb , un'operazione che darebbe vita a uno dei più grandi gruppi farmaceutici al mondo, con una capitalizzazione di mercato di quasi 400 miliardi di dollari. Lo scrive il Financial Times, citando fonti vicine alla vicenda e sottolineando che le due società hanno discusso di una possibile fusione negli ultimi mesi. La fusione delle due aziende rappresenterebbe una delle più grandi operazioni farmaceutiche di sempre e porterebbe la nuova entità a diventare la quarta casa farmaceutica al mondo per capitalizzazione di mercato.



Le trattative, ricorda il Financial Times, giungono dopo che AstraZeneca, società quotata al FTSE 100, ha completato la sua quotazione diretta a New York a giugno, un duro colpo per la Borsa di Londra. AstraZeneca si è posta l'ambizioso obiettivo di raggiungere un fatturato di 80 miliardi di dollari entro il 2030, rispetto ai 58,7 miliardi di dollari generati lo scorso anno. Tale crescita dipenderebbe in larga misura dal mercato statunitense, dove l'azienda realizza già quasi la metà del suo fatturato. Il CEO Pascal Soriot ha dichiarato la scorsa settimana, parlando con i giornalisti, che AstraZeneca non ha bisogno di M&A per raggiungere l'obiettivo di fatturato previsto per il 2030.

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