Londra: Astrazeneca in forte calo

(Teleborsa) - Retrocede molto l' azienda globale biofarmaceutica britannica , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,79%.



La tendenza ad una settimana di Astrazeneca è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Astrazeneca mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 115,2 sterline con area di resistenza individuata a quota 121,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 112,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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