Milano 12:27
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Nasdaq 31-lug
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Dow Jones 31-lug
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Londra 12:27
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Londra: peggiora Astrazeneca

Migliori e peggiori, In breve
Londra: peggiora Astrazeneca
Retrocede molto l'azienda globale biofarmaceutica britannica, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,79%.
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