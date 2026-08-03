Astrazeneca peggior titolo del FTSE 100 dopo indiscrezioni su colloqui con Bristol Myers

(Teleborsa) - AstraZeneca
, colosso britannico della farmaceutica, è il peggior titoli del FTSE 100 nella giornata odierna
, dopo che nel weekend il Financial Times ha scritto
di colloqui per una fusione con la rivale statunitense Bristol Myers Squibb
, un'operazione che darebbe vita a uno dei più grandi gruppi farmaceutici al mondo, con una capitalizzazione di mercato di quasi 400 miliardi di dollari. Alla chiusura di venerdì, AstraZeneca aveva una capitalizzazione di 264 miliardi di dollari, mentre Bristol Myers di 133 miliardi di dollari.
AstraZeneca mostra prezzi allineati a 118,4 sterline, per una discesa del 6,27%
. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 115,6 e successiva a quota 112,9. Resistenza a 122.