Boeing, FAA completa iter di revisione ed emette nuovo certificato per il 737 MAX-7

(Teleborsa) - Dopo quasi un decennio di approfondite verifiche, la FAA (Federal Aviation Administration) ha rilasciato un certificato di tipo modificato e un documento aggiornato sulle limitazioni di produzione (Production Limitation Record) per il Boeing 737 MAX-7 del produttore statunitense di aeromobili .



Durante l'intero processo, la FAA ha eseguito o esaminato direttamente importanti attività relative ai comandi di volo, alle valutazioni di sicurezza dei sistemi, ai fattori umani, ai sistemi di allerta per l'equipaggio e ad altre aree innovative, complesse o critiche per la sicurezza, richiedendo al contempo test, modifiche di progettazione e ulteriori analisi ove necessario.



Prima di concedere l'approvazione, la FAA ha richiesto che il MAX-7 incorporasse miglioramenti chiave che rispondessero ai requisiti dell'Aircraft Certification, Safety, and Accountability Act e alle raccomandazioni dell'NTSB, inclusi aggiornamenti al software di controllo del volo, al sistema di allerta per l'equipaggio e a un sistema antighiaccio del motore riprogettato.



Queste modifiche - ha spiegato l'Authority in una nota - forniscono ai piloti informazioni e avvisi più chiari e impediscono il surriscaldamento della presa d'aria del motore, evitando così potenziali danni alla struttura circostante.

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