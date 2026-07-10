Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca Ifis
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'Istituto con sede a Venezia, che avanza bene del 3,11%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Banca Ifis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,96%, rispetto a -1,29% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Le implicazioni tecniche attuali della banca tricolore mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 13,29 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 13,78. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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