Ferragamo torna in utile nel semestre, EBITDA e margini in crescita

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo
chiude il primo semestre 2026 con un Utile Netto
, inclusivo del risultato di terzi, di 1,5 milioni, rispetto ai 16
milioni negativo adjusted (escludendo l’effetto negativo dell’Impairment Test) al 30 giugno 2025. Il Risultato Operativo Lordo
(EBITDA
) è stato pari a € 90 milioni, rispetto a € 73 milioni al 30 giugno 2025, con un’incidenza sui ricavi pari al 19,2%, rispetto al 15,3% al 30 giugno 2025.
Nei primi sei mesi il Risultato Operativo
(EBIT) ha raggiunto € 21 milioni, rispetto a € 3 milioni negativo adjusted4 (escludendo la componente negativa di costo pari a € 41 milioni relativa all’Impairment Test) al 30 giugno 2025. Il Risultato prima delle imposte è stato positivo per € 6 milioni, rispetto a € 24 milioni negativo adjusted (escludendo l’effetto negativo dell’Impairment Test) al 30 giugno 2025.
Il Margine Lordo
è stato pari a € 324 milioni, rispetto a € 321 milioni al 30 giugno 2025, con un’incidenza sui Ricavi pari al 69,2%, rispetto al 67,7% al 30 giugno 2025, grazie ad una maggiore incidenza delle vendite a prezzo pieno e alla tendenza all'acquisto di prodotti di maggior valore.
Nel primo semestre 2026 i Costi Operativi
sono scesi del 17,0% rispetto al primo semestre 2025 e del 6,4% (-3,6% a cambi costanti) rispetto al primo semestre 2025 adjusted (escludendo l’impatto delle svalutazioni risultanti dall’Impairment Test), grazie all’efficientamento e alla razionalizzazione dei processi e al continuo controllo dei costi.
Gli Investimenti
, al 30 giugno 2026, ammontano a € 18 milioni, rispetto a € 16 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, a seguito principalmente del rinnovamento del network distributivo.
Al 30 giugno 2026 il Gruppo ha registrato una Posizione Finanziaria Netta Adjusted
positiva di € 125 milioni, rispetto a € 119 milioni positiva al 30 giugno 2025. Includendo l’effetto del principio contabile IFRS 16, la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 giugno
2026 è negativa per € 421 milioni, rispetto a € 492 milioni negativa al 30 giugno 2025.
Nel secondo trimestre 2026 i Ricavi Consolidati sono stati pari a € 259 milioni, in crescita del 4,6% a cambi costanti e del 2,4% a cambi correnti rispetto al secondo trimestre 2025. I Ricavi consolidati
del primo semestre 2026 sono stati pari a € 468 milioni, in crescita dell’1,9% a cambi costanti e in calo dell’1,3% a cambi correnti rispetto al primo semestre 2025.(Foto: © theyok/123RF)