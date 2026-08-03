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Ferragamo torna in utile nel semestre, EBITDA e margini in crescita

Finanza
Ferragamo torna in utile nel semestre, EBITDA e margini in crescita
(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo chiude il primo semestre 2026 con un Utile Netto, inclusivo del risultato di terzi, di 1,5 milioni, rispetto ai 16
milioni negativo adjusted (escludendo l’effetto negativo dell’Impairment Test) al 30 giugno 2025. Il Risultato Operativo Lordo (EBITDA) è stato pari a € 90 milioni, rispetto a € 73 milioni al 30 giugno 2025, con un’incidenza sui ricavi pari al 19,2%, rispetto al 15,3% al 30 giugno 2025.

Nei primi sei mesi il Risultato Operativo (EBIT) ha raggiunto € 21 milioni, rispetto a € 3 milioni negativo adjusted4 (escludendo la componente negativa di costo pari a € 41 milioni relativa all’Impairment Test) al 30 giugno 2025. Il Risultato prima delle imposte è stato positivo per € 6 milioni, rispetto a € 24 milioni negativo adjusted (escludendo l’effetto negativo dell’Impairment Test) al 30 giugno 2025.

Il Margine Lordo è stato pari a € 324 milioni, rispetto a € 321 milioni al 30 giugno 2025, con un’incidenza sui Ricavi pari al 69,2%, rispetto al 67,7% al 30 giugno 2025, grazie ad una maggiore incidenza delle vendite a prezzo pieno e alla tendenza all'acquisto di prodotti di maggior valore.

Nel primo semestre 2026 i Costi Operativi sono scesi del 17,0% rispetto al primo semestre 2025 e del 6,4% (-3,6% a cambi costanti) rispetto al primo semestre 2025 adjusted (escludendo l’impatto delle svalutazioni risultanti dall’Impairment Test), grazie all’efficientamento e alla razionalizzazione dei processi e al continuo controllo dei costi.

Gli Investimenti, al 30 giugno 2026, ammontano a € 18 milioni, rispetto a € 16 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, a seguito principalmente del rinnovamento del network distributivo.

Al 30 giugno 2026 il Gruppo ha registrato una Posizione Finanziaria Netta Adjusted positiva di € 125 milioni, rispetto a € 119 milioni positiva al 30 giugno 2025. Includendo l’effetto del principio contabile IFRS 16, la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 giugno
2026 è negativa per € 421 milioni, rispetto a € 492 milioni negativa al 30 giugno 2025.

Nel secondo trimestre 2026 i Ricavi Consolidati sono stati pari a € 259 milioni, in crescita del 4,6% a cambi costanti e del 2,4% a cambi correnti rispetto al secondo trimestre 2025. I Ricavi consolidati del primo semestre 2026 sono stati pari a € 468 milioni, in crescita dell’1,9% a cambi costanti e in calo dell’1,3% a cambi correnti rispetto al primo semestre 2025.

(Foto: © theyok/123RF)
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