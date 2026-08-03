Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,72%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lanxess più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,25 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,61. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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