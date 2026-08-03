Francoforte: balza in avanti Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore della Mercedes , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,72%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della casa d'auto di Stoccarda evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Mercedes-Benz rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Mercedes-Benz classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48,31 Euro e primo supporto individuato a 47,44. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 49,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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