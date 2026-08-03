Francoforte: balza in avanti Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore della Mercedes, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,72%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della casa d'auto di Stoccarda evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Mercedes-Benz rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Mercedes-Benz classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48,31 Euro e primo supporto individuato a 47,44. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 49,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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