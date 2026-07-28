Segnali d'acquisto per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Punta con decisione al rialzo la performance del produttore della Mercedes , tra i titoli dell'indice DAX , con una variazione percentuale dell'1,21%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 45,31 Euro, con stop loss individuato a quota 41,36 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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