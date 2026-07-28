Francoforte: in bella mostra Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Effervescente il produttore della Mercedes, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,04%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che la casa d'auto di Stoccarda mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,46%, rispetto a +2,54% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Il quadro di medio periodo di Mercedes-Benz ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 48,23 Euro. Primo supporto individuato a 46,73. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 49,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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