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Spagna, Vendite dettaglio (YoY) in giugno

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Spagna, Vendite dettaglio (YoY) in giugno
Spagna, Vendite dettaglio in giugno su base annuale (YoY) +0,5%, in calo rispetto al precedente +1,3%.

(Foto: jorono / Pixabay)
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