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Spagna, Vendite dettaglio (YoY) in giugno
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28 luglio 2026 - 09.15
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Vendite dettaglio in giugno su base annuale (YoY) +0,5%
, in calo rispetto al precedente +1,3%.
(Foto: jorono / Pixabay)
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