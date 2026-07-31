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Vendite dettaglio Giappone (YoY) in giugno
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31 luglio 2026 - 07.00
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Vendite dettaglio in giugno su base annuale (YoY) +0,5%
, in calo rispetto al precedente +5% (la previsione era +3,1%).
(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
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