Indicazioni rialziste per ABN AMRO

(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio

Risultato positivo per il gruppo bancario olandese , parte dell' AEX , che lievita dell'1,27%.





Operatività odierna:

A livello operativo, ABN AMRO è da comprare ai prezzi attuali pari a 39 Euro con stop loss individuato a quota 37,44 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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