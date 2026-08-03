Indicazioni rialziste per ABN AMRO
(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio
Risultato positivo per il gruppo bancario olandese, parte dell'AEX, che lievita dell'1,27%.
Operatività odierna:
A livello operativo, ABN AMRO è da comprare ai prezzi attuali pari a 39 Euro con stop loss individuato a quota 37,44 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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