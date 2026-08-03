Londra: positiva la giornata per ICG
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, con una variazione percentuale del 2,70%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che ICG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,91%, rispetto a +1,23% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di ICG. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ICG evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 19,53 sterline. Primo supporto a 19,18. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 18,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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