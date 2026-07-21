Londra: giornata depressa per ICG
(Teleborsa) - Sottotono la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che passa di mano con un calo del 2,64%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ICG rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di ICG. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ICG evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 18,38 sterline. Primo supporto a 17,89. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 17,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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