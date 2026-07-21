Londra: giornata depressa per ICG

(Teleborsa) - Sottotono la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino , che passa di mano con un calo del 2,64%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ICG rispetto all'indice di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di ICG . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ICG evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 18,38 sterline. Primo supporto a 17,89. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 17,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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