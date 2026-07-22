GT Talent rinuncia alla CNC mentre va verso rinnovo completo di CdA e collegio sindacale

(Teleborsa) - GT Talent Group
, società sospesa da Euronext Growth Milan e prima operante nel settore dell'entertainment sportivo, ha rinunciato alla composizione negoziata della crisi
(CNC) considerato il mutato quadro strategico e l'emergere di concrete opportunità di risanamento extra-procedurale.
All'esito delle attività svolte, la composizione negoziata non ha condotto a una delle soluzioni previste dall'art. 23 C.C.I.I., con l'assenza di domande di liquidazione giudiziale e di azioni esecutive, nonché il patrimonio netto contabile positivo, che hanno consentito lo svolgimento delle trattative senza ricorso a misure protettive; tali elementi "non erano però sufficienti a superare la causa essenziale dello squilibrio, costituita dalla mancanza di liquidità e dalla necessità di un intervento patrimoniale esterno", si legge nella relazione finale dell'esperto nell'ambito della CNC Andrea Chiloiro
. La possibilità di definire accordi con i creditori era strutturalmente subordinata all'ingresso di un investitore e alla contestuale definizione di un piano industriale. Il mancato perfezionamento di tale presupposto ha di fatto impedito l'apertura di una negoziazione con i creditori.
La conclusione "non implica una valutazione definitiva sull'insolvenza della società né sulla praticabilità di eventuali operazioni future, che dovranno essere apprezzate dagli organi sociali e dagli eventuali professionisti incaricati sulla base della situazione aggiornata - viene sottolineato - Essa dà atto, nei limiti propri della funzione dell'esperto, che il percorso concretamente svolto nella composizione negoziata non ha prodotto, ad oggi, una soluzione negoziale idonea
al superamento delle condizioni di squilibrio e che la società ha scelto di interrompere anticipatamente il procedimento mediante rinuncia".
Al fine di agevolare l'esecuzione del progetto di integrazione
con il gruppo facente capo a Matteo Manzini (imprenditore e stilista italiano,
fondatore del brand Les Filles d'Eva), quest'ultimo ha richiesto il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo della società. Considerato che anche CFO SIM, nell'accettare il nuovo incarico di Euronext Growth Advisor, ha richiesto
un rafforzamento e adeguamento della governance, tutti i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica hanno comunicato le loro dimissioni
con efficacia dalla data in cui i nuovi amministratori e i nuovi sindaci saranno nominati e accetteranno l'incarico.
Gli amministratori e i sindaci dimissionari non detengono strumenti finanziari emessi dalla società, ad eccezione del presidente e amministratore delegato Cosimo Saracino
, che detiene n. 911.250 azioni ordinarie, e 100.000 azioni PAS, pari al 50,56% del capitale sociale.