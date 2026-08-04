Banca Ifis, utile semestre a 8 milioni dopo rettifiche. Margine guidato da commercial banking

(Teleborsa) - Banca Ifis ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile netto di 8 milioni di euro (vs 88 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso). Il dato include circa 30 milioni di euro di rettifiche e accantonamenti riconducibili agli esiti delle attività di revisione interna a seguito dell'ispezione on-site condotta dalla Banca d'Italia su Banca Ifis.



Il margine di intermediazione si attesta a 406,5 milioni di euro (di cui 113,4 di illimity e 293,2 di Banca Ifis vs 351 milioni un anno fa), trainati da un margine di interesse pari a 261,7 milioni di euro, da commissioni nette per 71,3 milioni di euro e da ricavi da attività di trading e altri proventi per 73,5 milioni di euro. La performance è stata sostenuta dal contributo del business Commerciale di Banca Ifis, dalla gestione del portafoglio finanziario e del Turnaround di illimity. I ricavi del settore Npl riflettono la prudente e disciplinata strategia della banca adottata negli ultimi trimestri nell'acquisizione di nuovi portafogli NPL, anche alla luce degli effetti della normativa sul calendar provisioning.



Il CET1 ratio è pari al 13,4% al 30 giugno 2026, ampiamente superiore ai requisiti regolamentari della Banca d'Italia (9,9%). Posizione di liquidità pari a circa 2,1 miliardi di euro e LCR pari al 550% circa, a conferma della forte capacità del Gruppo di sostenere il percorso di integrazione e sviluppo.



Nel semestre la banca ha completato il riassetto degli asset non core di illimity (dismissioni di Hype, ARECneprix e Abilio, realizzate come da cronoprogramma) e perfezionato la ristrutturazione dei principali contratti IT di illimity con Finomnia, confermando il percorso di integrazione e l'obiettivo di 75 milioni di euro di sinergie annue dal 2027.



Il focus del gruppo è ora sul sostegno all'economia reale, grazie anche al contributo di illimity. In questo senso, sono già state avviate le prime sinergie commerciali che valorizzano le competenze nel Corporate & Investment Banking, Finanza Strutturata, Capital Markets e servizi per le imprese. La nuova divisione Furstenberg rappresenta un asset strategico per lo sviluppo dell'attività nel private banking.



Prosegue intanto il processo competitivo di valorizzazione e deconsolidamento del business Npl, che registra un "forte interesse da parte di un ampio e diversificato gruppo di potenziali controparti, tra cui investitori italiani e internazionali, operatori specializzati, istituzioni finanziarie e fondi di private equity", si legge nella nota sui conti.

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