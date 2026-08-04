Comtel e H2-Era: nasce un data center a impatto zero

Accordo per riqualificare un'area industriale a Figline Valdarno

(Teleborsa) - Comtel, gruppo quotato in Borsa e da oltre 20 anni leader nell’integrazione di sistemi ICT in Italia, e H2-Era Green Valley, impegnata nella realizzazione di un complesso industriale innovativo e sostenibile, annunciano un accordo per lo sviluppo del primo data center concepito come parte integrante di un ecosistema industriale di economia circolare a impatto zero. Il progetto sorgerà a Figline Valdarno, all'interno di un'area industriale dismessa, che verrà rigenerata e trasformata in un polo di innovazione tecnologica e ambientale.



Il modello si basa sull'integrazione di più filiere produttive, ciascuna delle quali valorizza le risorse generate dalle altre. Un ampio parco fotovoltaico coprirà il 100% del fabbisogno energetico del data center, garantendone la totale autosufficienza da fonti pulite; l'energia prodotta in eccesso alimenterà un impianto di elettrolisi per la generazione di idrogeno verde; l'ossigeno derivante dal processo di elettrolisi verrà impiegato in un allevamento ittico a ciclo chiuso dedicato alla produzione di salmone; il calore di scarto generato dal data center verrà recuperato per la climatizzazione di una vertical farm, riducendo ulteriormente i consumi energetici complessivi del sito.



Il progetto rappresenta un nuovo paradigma di sviluppo industriale, in cui infrastrutture digitali, produzione energetica, sicurezza alimentare e rigenerazione territoriale convivono in un unico ecosistema, dimostrando come innovazione tecnologica e tutela ambientale possano procedere di pari passo.



"Il mercato dei Data Center sta vivendo una crescita senza precedenti e richiede partner in grado di gestire progetti complessi end-to end. Comtel ha le competenze, le relazioni industriali e la capacità esecutiva per posizionarsi come interlocutore unico, dalla progettazione alla realizzazione fino alla gestione dell’infrastruttura, creando valore per clienti, partner e azionisti" ha commentato Mattia Conti, Direttore Generale Comtel, in seguito alla firma del Memorandum of Understanding (MoU) con H2-Era Green Valley.



"Questa collaborazione con Comtel ci rende particolarmente orgogliosi, perché condividiamo la stessa visione: costruire il futuro con una forte impronta ambientale. Sviluppare insieme un data center a impatto zero all'interno del nostro progetto dimostra che è possibile e necessario superare i modelli di sviluppo industriale concepiti fino ad oggi. Un data center inserito in un complesso industriale dove convivono una vertical farm alimentata dal calore recuperato e il riutilizzo di spazi dismessi rappresenta una straordinaria opportunità di rigenerazione per aree abbandonate. Da questi luoghi possono nascere vere e proprie infrastrutture innovative, capaci di produrre allo stesso tempo energia, cibo, innovazione tecnologica nei settori delle telecomunicazioni e dell'elaborazione dati e nuovi mestieri" ha dichiarato Federico Parma, CEO di H2-Era Green Valley.

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