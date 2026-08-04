Fideuram, inseriti 248 nuovi private banker nel primo semestre

(Teleborsa) - Prosegue il percorso di crescita delle reti Fideuram - Fideuram, Sanpaolo Invest, IW Private Investments e Intesa Sanpaolo Private Banking) . Nel primo semestre dell'anno sino al 30 giugno 2026 si è registrato l'ingresso di 248 nuovi private banker, portando il numero complessivo dei professionisti a 7.063.



Il risultato conferma la capacità delle reti della Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo di attrarre professionisti di elevato profilo, grazie a un modello di consulenza distintivo che coniuga specializzazione, innovazione e un costante investimento nella crescita delle competenze.



"Offriamo ai professionisti un contesto dinamico, in cui è possibile crescere, condividere esperienze e affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione. Incoraggiamo il progressivo ingresso di giovani e di un numero sempre maggiore di professioniste nelle nostre reti, perché il ricambio generazionale e la valorizzazione di esperienze diverse rappresentano una leva fondamentale per accompagnare l'evoluzione della consulenza, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più articolata.", spiega commenta Fabio Cubelli, Condirettore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, agigungendo "continueremo a investire sulle persone, perché siamo convinti che il capitale umano rappresenti il principale elemento distintivo del nostro modello e la chiave per una crescita solida e sostenibile nel tempo".



Tra i principali inserimenti perfezionati a giugno figurano, per Fideuram, Patrizio Zoppi (Toscana), Andrea Gonfiantini (Toscana) e Fabrizio Sorrentino (Campania), per Sanpaolo Invest Umberto Zauli (Emilia-Romagna) e per IW Private Investments Benedetta Gara (Marche).

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