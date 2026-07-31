CIR, utile semestrale sale a 18,6 milioni di euro con minori oneri finanziari

(Teleborsa) - CIR , società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, ha registrato un utile netto di 18,6 milioni di euro nel primo semestre del 2026, in aumento rispetto a 14,5 milioni nel primo semestre del 2025. Le controllate KOS e Sogefi hanno registrato risultati operativi in leggera progressione rispetto al primo semestre 2025. I proventi della gestione finanziaria della capogruppo sono aumentati rispetto al corrispondente periodo del 2025, nonostante la riduzione della liquidità, grazie ad un rendimento degli investimenti finanziari nel semestre del 2,4%, superiore a quello del primo semestre del 2025. Infine, il contributo di KOS all'utile netto di Gruppo è aumentato per effetto del consolidamento dell'intera partecipazione nel primo semestre 2026. I ricavi consolidati sono stati pari a 913,5 milioni di euro, +1,7% vs il primo semestre 2025



Il Free Cash Flow (FCF) operativo ante IFRS16 del periodo è stato pari a 21 milioni di euro (12,6 milioni nel 2025), mentre sono stati registrati, a livello consolidato, impieghi per complessivi 266,1 milioni, per l'acquisto del 40% di KOS, per dividendi alle minoranze delle partecipate ed acquisti di azioni proprie. Al 30 giugno 2026, il gruppo aveva una posizione finanziaria netta consolidata ante IFRS 16 pari a -24,7 milioni di euro, rispetto a +220,4 milioni al 31 dicembre 2025.

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