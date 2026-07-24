Caltagirone Editore, utile balza a 138 milioni nel semestre

(Teleborsa) - Il Gruppo Caltagirone Editore ha chiuso il primo semestre dell’esercizio 2026 con un Risultato positivo per 23,1 milioni di euro in aumento del 72,1% rispetto al precedente esercizio. L’Utile rilevato nel conto economico complessivo è stato pari a 138,6 milioni (88,2 milioni di euro nel primo semestre 2025), per effetto principalmente della positiva valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli quotati.



I Ricavi si sono attestati a 48,2 milioni con un decremento del 6,3% rispetto al corrispondente periodo del 2025 (51,5 milioni di euro) per effetto della contrazione dei ricavi editoriali e pubblicitari, parzialmente compensati dall’incremento degli altri ricavi editoriali.



La Posizione finanziaria netta è positiva per 2,3 milioni, in miglioramento di 37 milioni rispetto al 31 dicembre 2025 (negativa per 34,7 milioni) principalmente per effetto dell’incasso di dividendi su azioni quotate.



Per il resto dell'anno, il Gruppo "prosegue le iniziative di valorizzazione delle versioni multimediali e di miglioramento delle attività internet finalizzate ad incrementare i nuovi flussi di pubblicità e ad acquisire nuovi lettori. Il Gruppo continuerà inoltre ad attuare misure volte al contenimento di tutti i costi", ha dichiarato la società nella nota sui conti.



(Foto: Pexels / Pixabay)

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