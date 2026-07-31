4AIM SICAF, la perdita si riduce a 1,8 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - 4AIM SICAF , prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il Risultato della Gestione Investimenti risulta negativo per 0,4 milioni di euro nel primo semestre 2026, per effetto delle minusvalenze latenti su titoli in portafoglio (per 0,2 milioni di euro) e delle perdite da realizzo (per 0,2 milioni di euro). La società ha conseguito nel primo semestre un risultato netto negativo di 1,8 milioni di euro (vs perdita per 2,2 milioni di euro nello stesso periodo del 2025).



I valori NAV al 30 giugno 2026 del Comparto 1 Quotate e del Comparto 2 Crowdfunding sono pari, rispettivamente, a 69,710 euro e 87,593 euro per azione

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