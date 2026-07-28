Forte interesse per Intertek Group

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Rialzo marcato per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia , tra i componenti del FTSE 100 , che archivia la sessione in utile dello 0,26% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 58,35 sterline, con stop loss fissato a livello 55,87 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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