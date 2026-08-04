Perde Fresenius Medical Care sul mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia attiva nel settore farmaceutico , che tratta in perdita del 4,53% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Fresenius Medical Care è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 43,69 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 41,45. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 45,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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