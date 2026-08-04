Indicazioni rialziste per HCA Healthcare

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Risultato positivo per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , parte dell' S&P-500 , che lievita dello 1,00%.





Operatività odierna:

A livello operativo, HCA Healthcare è da comprare ai prezzi attuali pari a 406,6 USD con stop loss individuato a quota 138,7 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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