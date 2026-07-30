Lettura ribassista per HCA Healthcare
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Ribasso per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, componente dell'S&P-500, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,39%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Le azioni di HCA Healthcare, su questi prezzi fissati a 408,2 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 138,7 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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