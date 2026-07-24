Londra: risultato positivo per Anglo American
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società mineraria, che tratta in utile del 2,56% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Anglo American resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 37,55 sterline. Supporto visto a quota 36,61. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 38,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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