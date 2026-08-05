Londra: nuovo spunto rialzista per Coca Cola HBC

(Teleborsa) - Balza in avanti il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,36%.



Lo scenario su base settimanale di Coca Cola HBC rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del distributore dei prodotti Coca Cola segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 48,98 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 50,47. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 48,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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