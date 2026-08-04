OPS Retail, inammissibile domanda di concordato preventivo di gruppo

(Teleborsa) - OPS Retail ha fatto sapere di essere venuta a conoscenza oggi del provvedimento con cui il Tribunale di Lecco, in data 31 luglio 2026, ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo di gruppo presentata dalle società controllate DMedia Group, Media (IN) e Publi (IN), nell'ambito della procedura avviata tramite la presentazione di un piano unitario.



La Società, insieme alle società interessate e con il supporto dei rispettivi consulenti, sta valutando il contenuto del provvedimento e le iniziative conseguenti.

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