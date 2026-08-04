Safilo, vendite in calo per prudenza clienti e margini in crescita con rimborsi tariffari

(Teleborsa) - Safilo , società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, ha chiuso il primo semestre 2026 con vendite nette pari a 512 milioni di euro, in calo dell'1,9% a cambi costanti e del 4,8% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo del 2025. Il semestre ha mostrato un avvio d'anno resiliente, seguito da un secondo trimestre più debole, caratterizzato da un approccio prudente agli ordini da parte dei clienti nei principali mercati del Gruppo, in particolare a partire da fine marzo e per tutto aprile e maggio. Il trend ha iniziato a mostrare segnali di miglioramento a giugno, sostenuto da prime indicazioni di stabilizzazione del contesto di business e da un graduale recupero della fiducia dei consumatori in alcuni mercati. Le vendite nette del secondo trimestre sono state pari a 239,1 milioni di euro, in calo del 4,5% a cambi costanti e del 5,1% a cambi correnti.



Nel secondo trimestre 2026, l'utile industriale lordo è stato pari a 174,8 milioni di euro, in crescita del 12,6%. Il margine industriale lordo è aumentato di 11,5 punti percentuali, dal 61,6% al 73,1%, beneficiando per 8 punti percentuali dei rimborsi dei dazi e per 3,5 punti percentuali dei miglioramenti strutturali del business. Questi ultimi sono stati principalmente trainati dal persistere di dinamiche favorevoli di price/mix, e da un impatto positivo derivante dalla riduzione dei dazi. L'EBITDA adjusted è stato pari a 49 milioni di euro, in crescita del 75,2%. Il margine EBITDA adjusted è aumentato di 9,4 punti percentuali, dall'11,1% al 20,5%.



Nel primo semestre 2026, l'EBITDA adjusted è stato pari a 86 milioni di euro, in crescita del 38,1%. Il margine EBITDA adjusted è aumentato di 5,2 punti percentuali, dall'11,6% al 16,8%. L'utile netto di Gruppo adjusted è stato pari a 49,4 milioni di euro, in crescita del 46,7%.



Al 30 giugno 2026, l'indebitamento netto del Gruppo è diminuito a 5,4 milioni di euro, pari a una posizione finanziaria netta positiva di 29,6 milioni di euro pre-IFRS 16. Tale risultato, che include l'impatto dell'esecuzione del Programma di Acquisto di Azioni Proprie per 2,4 milioni di euro, si confronta con 46,1 milioni di euro (6,6 milioni di euro pre-IFRS 16) a fine dicembre 2025 e con 42,4 milioni (0,7 milioni pre-IFRS 16) a fine giugno 2025.

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