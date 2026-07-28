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Tasso disoccupazione Spagna (QoQ) nel secondo trimestre

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Tasso disoccupazione Spagna (QoQ) nel secondo trimestre
Spagna, Tasso disoccupazione nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +9,87%, in calo rispetto al precedente +10,83% (la previsione era +10,1%).

(Foto: jorono / Pixabay)
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