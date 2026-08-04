WIIT, marginalità in crescita al netto di componenti una tantum. Pesano oneri finanziari

(Teleborsa) - WIIT , player europeo nei servizi di cloud computing per applicazioni critiche quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi Adjusted pari a 81,8 milioni di euro, in flessione del 4,1% vs 1H 2025 (85,3 milioni) e dell'1,8% al netto di una componente positiva una tantum di 2 milioni contabilizzata nel 1H 2025 (base comparabile 83,3 milioni). Ridotta ulteriormente nel primo semestre dell'anno la componente di ricavi da rivendita a supporto della crescita dei margini.



L'EBITDA Adjusted è pari a 34,2 milioni di euro, in leggera flessione vs 34,8 milioni nel 1H 2025 (-1,55%), +4,5% al netto della componente una tantum. Margine al 41,8% (+100bps vs 40,8%, +250bps vs 39,3% al netto della componente una tantum) grazie all'ulteriore rafforzamento della redditività in Italia al 54,8%, alle sinergie di costo da integrazione delle società acquisite e al conseguente miglioramento della redditività in Svizzera al 19,7% (13,3% nel 1H 2025), alla razionalizzazione dei ricavi e alle iniziative di contenimento del churn. EBIT Adjusted a 18,4 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il 1H 2025 (18,5 milioni), +11,7% al

netto della componente una tantum, margine al 22,5% (+90bps vs 21,6%, +270 bps vs 19,8% al netto). Utile netto Adjusted pari a 7,9 milioni di euro vs 10 milioni nel 1H 2025, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente al netto della componente una tantum. Il risultato è impattato inoltre da maggiori oneri finanziari per 2,4 milioni di euro connessi al nuovo bond da 215 milioni emesso a ottobre 2025 (oneri finanziari totali più che raddoppiati a 9,2 milioni di euro).



La Posizione Finanziaria Netta Adjusted (indebitamento) è pari a -173,6 milioni di euro (-156,2 milioni al 31 dicembre 2025, incluse le azioni proprie cancellate a maggio 2026, pari al 6% del capitale sociale). I capex totali sono stati pari a 14,9 milioni di euro, di cui Cash Capex a 9,1 milioni, in riduzione rispetto al 1H 2025 quando erano rispettivamente 20,1 milioni e 13,1 milioni, a conferma della scalabilità del modello di business e utilizzo della capacità disponibile dei Data Center oggi a circa il 50% del totale.



"Il primo semestre 2026 conferma la solidità del nostro modello sui mercati in cui siamo presenti, in Italia prosegue la crescita organica, in Germania stiamo recuperando il churn straordinario, consolidando sempre di più il nostro posizionamento internazionale nei servizi cloud mission-critical - ha detto il CEO Alessandro Cozzi - Al netto del contributo della componente una tantum di 2 milioni di cui aveva beneficiato il primo semestre 2025, i ricavi risultano sostanzialmente stabili, mentre l'EBITDA e, soprattutto, l'EBIT Adjusted crescono rispettivamente del 4,5% e dell'11,7%, un risultato che, unito al progresso della marginalità, testimonia la scalabilità del nostro modello e la capacità di generare valore attraverso l'efficienza operativa e le sinergie estratte dal perimetro".



"In Italia la pipeline commerciale è in forte espansione e contiamo di perfezionare ulteriori contratti nei prossimi mesi, anche grazie a nuove partnership e canali distributivi - ha aggiunto - In Germania abbiamo completato la migrazione di un large account, il primo caso di successo per WIIT AG su un'infrastruttura altamente critica, realizzato da un team italo-tedesco pienamente integrato. In Svizzera, a due anni dal nostro ingresso sul mercato, abbiamo avviato il rebranding in WIIT Schweiz e apriremo a settembre l'headquarter di Zurigo. Infine sul fronte M&A, stiamo concretamente valutando due acquisizioni in Svizzera per consolidare ulteriormente la nostra presenza".

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