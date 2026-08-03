WIIT, acquistate 22.600 azioni nell'ambito del buyback

(Teleborsa) - WIIT ha comunicato di aver acquistato, tra il 27 e il 31 luglio 2026, complessivamente 22.600 azioni proprie a un prezzo medio di 29,3550 euro per azione e per un controvalore di 668.836,13 euro, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2026.



Dall'avvio del programma la società ha acquistato 22.600 azioni, pari allo 0,81% del capitale sociale. A seguito delle operazioni, WIIT detiene un totale di 1.436.967 azioni proprie, corrispondenti a circa il 5,46% del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, peggiora la performance del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , con un ribasso dello 0,89%, portandosi a 27,75 euro.

Condividi

```