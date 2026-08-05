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WIIT, Intermonte taglia il target price a 38 euro e conferma l'outperform

Finanza, Consensus
WIIT, Intermonte taglia il target price a 38 euro e conferma l'outperform
(Teleborsa) - Intermonte ha ridotto il prezzo obiettivo sul titolo WIIT a 38 euro per azione (dal precedente 39 euro), che implica un potenziale di rialzo di circa il 40% rispetto ai livelli attuali, confermando tuttavia la raccomandazione di Outperform.

Gli analisti rimangono "positivi" sul player europeo nei servizi di cloud computing per applicazioni critiche dopo la pubblicazione della semestrale. "Sebbene la crescita riportata sia stata influenzata da una base di confronto difficile e dall'impatto residuo del forte calo di clienti in Germania, i trend di fatturato e la redditività sottostanti rimangono solidi e il tono del management durante la conference call è stato rassicurante", scrivono gli analisti.

Guardando al futuro, il broker vede "margini per un'accelerazione della crescita organica nel secondo semestre 2026, supportata da una pipeline commerciale in rafforzamento in Italia e da una graduale normalizzazione in Germania. Inoltre, l'investment case continua a beneficiare di diverse leve di creazione di valore, tra cui la potenziale monetizzazione dei data center non premium tedeschi attraverso un'operazione di sale & leaseback (potenziale incasso di 150 milioni di euro) e ulteriori opportunità di M&A in Germania e Svizzera".

Intermonte aggiunge che "dopo il recente calo (-23% nell'ultimo mese), il titolo è ora scambiato a circa 13x EV/EBITDA FY26E (contro una media di settore di circa 14x), offrendo un interessante punto di ingresso".

A seguito dei commenti del management alla conference, gli analisti hanno apportato solo lievi modifiche alle proprie stime, "principalmente a causa di un'ulteriore riorganizzazione delle attività a basso margine". I ricavi sono stati ridotti a circa 166 milioni di euro (da 177 milioni), riducendo leggermente l'EBITDA a circa 72 milioni (da 73 milioni), "a testimonianza del costante impegno del gruppo per la redditività e la qualità dei margini". Nel complesso, ciò si traduce in una "riduzione dell'utile per azione di una cifra bassa per gli esercizi 2026-2028".


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