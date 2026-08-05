WIIT, Intermonte taglia il target price a 38 euro e conferma l'outperform

(Teleborsa) - Intermonte
ha ridotto il prezzo obiettivo sul titolo WIIT
a 38 euro
per azione (dal precedente 39 euro), che implica un potenziale di rialzo di circa il 40% rispetto ai livelli attuali, confermando tuttavia la raccomandazione di Outperform
.
Gli analisti rimangono "positivi" sul player europeo nei servizi di cloud computing per applicazioni critiche dopo la pubblicazione della semestrale
. "Sebbene la crescita riportata sia stata influenzata da una base di confronto difficile e dall'impatto residuo del forte calo di clienti in Germania, i trend di fatturato e la redditività sottostanti rimangono solidi
e il tono del management durante la conference call è stato rassicurante", scrivono gli analisti.
Guardando al futuro, il broker vede "margini per un'accelerazione della crescita organica nel secondo semestre 2026
, supportata da una pipeline commerciale in rafforzamento in Italia e da una graduale normalizzazione in Germania. Inoltre, l'investment case
continua a beneficiare di diverse leve di creazione di valore, tra cui la potenziale monetizzazione dei data center
non premium tedeschi attraverso un'operazione di sale & leaseback (potenziale incasso di 150 milioni di euro) e ulteriori opportunità di M&A in Germania e Svizzera
".
Intermonte aggiunge che "dopo il recente calo (-23% nell'ultimo mese), il titolo è ora scambiato a circa 13x EV/EBITDA FY26E (contro una media di settore di circa 14x), offrendo un interessante punto di ingresso
".
A seguito dei commenti del management alla conference, gli analisti hanno apportato solo lievi modifiche alle proprie stime
, "principalmente a causa di un'ulteriore riorganizzazione delle attività a basso margine". I ricavi sono stati ridotti a circa 166 milioni di euro (da 177 milioni), riducendo leggermente l'EBITDA a circa 72 milioni (da 73 milioni), "a testimonianza del costante impegno del gruppo per la redditività e la qualità dei margini". Nel complesso, ciò si traduce in una "riduzione dell'utile per azione di una cifra bassa per gli esercizi 2026-2028".