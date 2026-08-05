Aeroporto di Lipsia, aereo DHL colpisce oggetto in volo. Drone esplosivo trovato vicino aereo ucraino

(Teleborsa) - Un aereo cargo della DHL, colosso tedesco delle spedizioni, è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo aver urtato un oggetto non identificato durante la fase di decollo dall'aeroporto di Lipsia, in Germania, dove la polizia ha successivamente ritrovato un drone a terra. L'Ufficio federale per le indagini sugli incidenti aerei ha dichiarato che l'aereo DHL ha colpito qualcosa sopra l'aeroporto di Lipsia, un importante snodo per il trasporto di merci e attrezzature militari, prima di atterrare in sicurezza ad Hannover.



In un altro episodio avvenuto nella notte, un drone è stato avvistato vicino a un aereo cargo Antonov ucraino sempre all'aeroporto di Lipsia, ha riferito un portavoce della NATO all'agenzia di stampa tedesca DPA, citando fonti di sicurezza secondo cui il drone era dotato di esplosivo e di un detonatore. L'aeroporto di Lipsia è una base importante per gli aerei da trasporto Antonov ucraini dall'invasione russa del paese.



Diversi aerei, tra cui un aereo passeggeri proveniente da Maiorca, sono stati dirottati e le operazioni nella parte settentrionale dell'aeroporto sono riprese solo due ore dopo, ha riferito il Guardian. La pista sud, dove è stato ritrovato il drone, è rimasta chiusa. La polizia ha impiegato un robot artificiere per esaminare l'oggetto e sta indagando su un possibile collegamento tra i due incidenti.



Tobias Meyer, CEO di DHL, ha dichiarato che la società sta esaminando gli eventi. "Abbiamo dei piani per casi come questo e cercheremo di fare in modo che l'impatto sui nostri clienti sia il più basso possibile", ha dichiarato durante la call sui risultati trimestrali, secondo quanto riportato da Reuters.

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