Francoforte: in calo Deutsche Post

(Teleborsa) - Sottotono l' operatore postale tedesco , che passa di mano con un calo del 2,01%.



La tendenza ad una settimana di Deutsche Post è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo della società con sede a Bonn mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 57,49 Euro. Rischio di discesa fino a 56,07 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 58,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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