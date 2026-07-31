Forte interesse per Deutsche Post
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Rialzo marcato per l'operatore postale tedesco, tra i componenti del DAX, che archivia la sessione in utile dell'1,12% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 57,82 Euro, con stop loss individuato a quota 55,08 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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