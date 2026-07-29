ENAV, contratto in Grecia per progettazione di nuove procedure di volo in 31 aeroporti

(Teleborsa) - ENAV , società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, si è aggiudicata un contratto in Grecia assegnato dal fornitore dei servizi di navigazione aerea ellenico HASP (Hellenic Aviation Service Provider). Si tratta del più importante contratto mai assegnato da HASP per questo tipo di attività. Insieme al partner locale EFA Ventures, ENAV supporterà l'adeguamento della Grecia alla normativa europea sulle procedure di navigazione basate sulle prestazioni, che utilizzano la navigazione satellitare. Il progetto prevede il rilievo degli ostacoli presenti sul territorio e la progettazione di nuove procedure di volo strumentale basate sulla navigazione satellitare in 31 aeroporti greci.



"Siamo orgogliosi di contribuire alla modernizzazione dello spazio aereo greco, mettendo a disposizione le nostre competenze per garantire i più elevati standard di sicurezza e conformità normativa - ha commentato l'AD Igor De Biasio - Questo contratto rappresenta una tappa significativa nella strategia di crescita internazionale del Gruppo ENAV e conferma il valore delle nostre competenze nella gestione end-to-end del traffico aereo, che ci rendono il partner ideale per le autorità dell'aviazione civile in Europa e nel mondo".



In particolare, ENAV realizzerà la progettazione, i test e la validazione delle nuove procedure di volo che consentono agli aeromobili di seguire rotte più precise, efficienti e sostenibili rispetto ai sistemi di navigazione tradizionali. EFA Ventures sarà invece responsabile della mappatura del territorio, del rilievo degli ostacoli e della raccolta dei dati necessari alla progettazione. Il contratto prevede inoltre la revisione di 172 procedure di volo strumentale già in uso.

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