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Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Composto rialzo per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,34%.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 157,926, mentre i supporti sono stimati a 157,386. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 158,466.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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